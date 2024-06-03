Аршавин прокомментировал назначение Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.

«Станислав Черчесов — хорошее приобретение для сборной Казахстана. Я думаю, что самое главное не разрушить старое, потому что они удачно выступали в прошлом цикле на чемпионат Европы 2024 года. К сожалению, я сейчас не так хорошо знаком с уровнем игроков сборной Казахстана, поэтому не в курсе, получится ли у Черчесова вывести команду на чемпионат мира 2026 года. Один тренер этого не сможет сделать, нужны сильные футболисты», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 3 июня, Казахстанская федерация футбола официально объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера.

Последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».