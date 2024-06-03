Футбольный клуб «Зенит» получил Кубок России на вечное хранение после победы над «Балтикой» в Суперфинале турнира сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале клуба.

«Зенит» заслужил это право благодаря пятой победе в турнире. Согласно регламенту, клуб, команда которого выигрывает Кубок России три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый Кубок.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоялся накануне, 2 июня. Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.