«Зенит» интересуется защитником «Ростова»

Защитник «Ростова» Илья Вахания может перейти в «Зенит», сообщает Legalbet.

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По информации источника, переговоры сине-бело-голубых по трансферу игрока «Краснодара» Сергея Волкова затруднились. Руководство петербуржцев рассматривает вариант с покупкой Вахании.

Илья является воспитанником «Зенита». В сезоне-2023/24 защитник провел 33 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро. Контракт игрока с желто-синими рассчитан до конца июня 2028 года.

2 июня сине-бело-голубые сыграли с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Голами отличились защитники Нуралы Алип и Нино.

25 мая «Зенит» дома переиграл «Ростов» со счетом 2:1 в встрече 30-го тура РПЛ. Мячи забили вингеры сине-бело-голубых Густаво Мантуан и Артур, за желто-синих голом отметился Роналдо. В параллельной игре «Краснодар» одержал победу над «Динамо» (1:0). По итогам этих матчей петербуржцы стали чемпионами России в шестой раз подряд.