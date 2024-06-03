РФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии для игры в Дивизионе «А» Второй лиги

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов отказала «Уфе» в получении лицензии РФС III, которая дает возможность выступать во Второй лиге Дивизиона «А» в сезоне‑2024/25, сообщается на сайте РФС.

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— В связи с невыполнением обязательных критериев футбольному клубу «Уфа» было отказано в выдаче лицензии, — говорится в сообщении.

В соответствии с правилами РФС решение об отказе в выдаче лицензии РФС III выносится комиссией с отсрочкой вступления в силу до 10 июня. В течение недели у клуба есть возможность предоставить комиссии дополнительный пакет документации или подать апелляционную жалобу.

«Уфа» лидирует в турнирной таблице 2‑го этапа «золотой» группы Дивизиона А Второй лиги, набрав 29 очков в 16 матчах.