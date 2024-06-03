Глушаков рассказал, что сам предложил помириться с Каррерой

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил «Матч ТВ», что сам предложил «пойти на мировую» бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

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Ранее Глушаков опубликовал в Telegram‑канале фотографию с Каррерой, которую сделал в Москве.

— Мне сказали, что (в Россию) приехал Массимо, и есть идея примирить нас. Я сказал: «Чего просто так ехать? Давайте банку самогона возьму и примиримся все вместе». У нас не было никаких конфликтов, — сказал Глушаков «Матч ТВ».

В 2017 году «Спартак» выиграл чемпионат и Суперкубок России. Позднее Глушаков из‑за лайка к посту с критикой в адрес Карреры был переведен в дубль, а через некоторое время покинул клуб.