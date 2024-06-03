Карррера рассказал, как в Италии относятся к его любви к России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал на YouTube-канале «Коммент. Шоу», что в Италии нормально относятся к тому, что он хвалит Россию.

«Никто никогда не предъявлял. Я думаю, что каждый может говорить и думать все, что хочет. Не думаю, что можно противоречить человеку, который говорит о месте, где ему хорошо», — сказал Каррера.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

30 мая стало известно, что Каррера помирился с экс-капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым. Известно, что у Глушакова и Карреры испортились отношения после чемпионского сезона — 2016/17. В СМИ появлялась информация, что Глушаков поспособствовал увольнению специалиста из клуба.

Сейчас Каррера возглавляет итальянский «Асколи», который по итогам сезона-2023/24 вылетел в Серию С.