Промес вернулся к тренировкам в ОАЭ

Освобожденный из-под стражи футболист московского "Спартака" Квинси Промес вернулся к тренировкам на поле с мячом в Дубае. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

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Источник приводит видеозапись, на которой Промес играет в футбол, а позднее отрабатывает удары по воротам.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля, в мае футболист был отпущен из-под стражи, он ожидает вердикта суда об экстрадиции. По данным СМИ, в Дубае он проходил обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало для него девятилетнего наказания. Сам футболист не присутствовал на заседании. Позднее он был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в апелляционном суде Амстердама. Там же на стадии апелляции находится и другое дело в отношении игрока - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить родственнику компенсацию.