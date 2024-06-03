ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова

Руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

© Чемпионат.com

Отмечается, что также тренерский штаб команды покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.