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«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым до конца сезона‑2024/25

Петербургский «Зенит» на сайте объявил о продлении контракта с вратарем команды Михаилом Кержаковым.

«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым до конца сезона‑2024/25
© Матч ТВ

Соглашение с 37‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2024/25.

— «Зенит» поздравляет вратаря с новым соглашением и желает новых побед в составе родного клуба, — сказано в заявлении.

Кержаков — воспитанник «сине‑бело‑голубых». В составе «Зенита» он провел 138 матчей, стал семикратным чемпионом России, трижды выиграл Кубок страны, шесть раз — Суперкубок.