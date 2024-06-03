«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым до конца сезона‑2024/25

Петербургский «Зенит» на сайте объявил о продлении контракта с вратарем команды Михаилом Кержаковым.

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Соглашение с 37‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2024/25.

— «Зенит» поздравляет вратаря с новым соглашением и желает новых побед в составе родного клуба, — сказано в заявлении.