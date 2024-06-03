«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым до конца сезона‑2024/25
Петербургский «Зенит» на сайте объявил о продлении контракта с вратарем команды Михаилом Кержаковым.
Соглашение с 37‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2024/25.
— «Зенит» поздравляет вратаря с новым соглашением и желает новых побед в составе родного клуба, — сказано в заявлении.
Кержаков — воспитанник «сине‑бело‑голубых». В составе «Зенита» он провел 138 матчей, стал семикратным чемпионом России, трижды выиграл Кубок страны, шесть раз — Суперкубок.