Стало известно, когда ЦСКА объявит имя нового главного тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что в ближайшее время будет объявлено имя нового главного тренера московского клуба.

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«Имя нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время», – приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Сегодня, 3 июня, московский ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Отметим, что стороны имели трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2025 года. Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что бывший рулевой московского «Локомотива» Марко Николич возглавит армейцев, если будет уволен Федотова.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице.