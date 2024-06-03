«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о подписании французского нападающего Килиана Мбаппе. Ранее футболист в соцсетях сообщил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона-2023/2024.

Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до 2029 года.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн. Мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» Дортмунд.