Стало известно, какую команду возглавит Абаскаль

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавит «Гранаду», сообщает интернет-издание AS.

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По информации источника, испанский клуб в ближайшее время объявит о назначении экс-наставника красно-белых, если не случится непредвиденных изменений. На кандидатуре 35-летнего специалиста остановился спортивный директор «Гранады» Маттео Тоньоцци.

Напомним, Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.