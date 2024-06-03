Украинский футболист получил российский паспорт

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня, выступающий за самарские «Крылья Советов», стал гражданином России, передает Sport24.

До своего прихода в «Крылья Советов» Иванисеня выступал за тбилисское «Динамо», луганскую «Зарю» и мариупольский «Ильичевец».

За сборную Украины Иванисеня провел один матч. Он сыграл в 2019 году в товарищеском матче против Эстонии (1:0).

В прошлом сезоне Иванисеня сыграл за «Крылья Советов» 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. Самарцы заняли девятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 41 очко.

Сбежавший из ВСУ спортсмен получил российское гражданство

Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака победили в РПЛ в шестой раз подряд.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.