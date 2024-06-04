Легенда «Реала» двумя словами отреагировал на приход Мбаппе в клуб

Экс-капитан «Реала» Марсело отреагировал на переход Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

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«16-й приближается…» — написал Марсело в комментариях к посту с объявлением о трансфере француза.

Вероятно, Марсело имел ввиду 16-й титул Лиги чемпионов.

Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

3 июня 2024 года мадридский «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе. Сообщалось, что француз будет выступать в клубе под девятым номером.

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