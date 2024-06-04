Агент Шпинев прокомментировал интерес «Зенита» к Миранчуку

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, высказался об интересе «Зенита» к игроку.

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«Интерес «Зенита»? Не будем гадать, всё в силах и по воле разума футболиста», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, в завершившемся сезоне-2023/2024 Антон Миранчук принял участие в 38 матчах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Ранее стало известно, что Миранчук покинет «Локомотив» по окончании сезона.