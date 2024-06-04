Российские футболистки проиграли сборной Уругвая

Женская сборная России по футболу со счетом 1:2 проиграла команде Уругвая в товарищеском матче. Встреча прошла в Монтевидео.

В составе сборной России гол забила Ксения Долгова (10-я минута). У уругвайской команды отличились Памела Гонсалес (27) и Белен Акиньо (48).

Россиянки проводят сбор в Уругвае с 25 мая по 6 июня. В рамках сбора команда России провела две товарищеские встречи со сборной Уругвая. Первая игра прошла в ночь на 1 июня и завершилась вничью со счетом 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.