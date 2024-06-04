Джузеппе Маротта стал президентом миланского «Интера»

Джузеппе Маротта занял пост президента миланского «Интера», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Также был выбран новый состав совета директоров миланского клуба, который будет утвержден позднее во вторник. Назначения последовали за недавней сменой владельцев «Интера», ими стали фонды под управлением Oaktree Capital Management, L.P. («Oaktree»).

— Я хотел бы поблагодарить Oaktree за доверие, которое они оказали мне, предоставив возможность работать вместе с ними и советом директоров. Это назначение — признание фантастической работы многих людей, которые руководили клубом в течение последних трех лет. Я горжусь тем, что являюсь частью «Интера», и по‑прежнему предан клубу, — сказал Маротта.

С 2018 года функционер занимал пост генерального директора «Интера».