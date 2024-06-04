Экс-менеджер «Барселоны» рассказал, что клуб мог подписать Мбаппе

Бывший директор «Барселоны» Джавьер Бордас рассказал, что каталонцы могли подписать нападающего Килиана Мбаппе. Накануне, 3 июня, «Реал» Мадрид официально объявил о переходе французского форварда.

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«Если бы за этот процесс отвечал я, Мбаппе перешёл бы в «Барселону». Мы получили 222 млн за переход Неймара в «ПСЖ», у нас были деньги на трансфер. Спортивный департамент клуба принял решение взять Усмана Дембеле. Я хотел видеть Килиана в «Барселоне», встречался с его отцом, мы разговаривали об этом. Трансфер мог бы быть осуществлён», — приводит слова Бордаса испанское онлайн-издание Marca.

Отметим, что Килиан подписал с «Реалом» контракт, рассчитанный до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.