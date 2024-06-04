«Зенит» начал переговоры по трансферу Соболева

«Зенит» начал переговорный процесс по нападающему «Спартака» Александру Соболеву. Клуб из Санкт-Петербурга провёл первый этап переговоров с агентом форварда Павлом Андреевым, информирует «РБК Спорт».

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Согласно сведениям источника, «Зенит» ищет варианты усиления атаки среди всех лучших российских форвардов. Переговоры с агентом Соболева уже состоялись, при этом в «Спартак» никаких официальных запросов пока не было. Сумма отступных для российских клубов в контракте Соболева — € 30 млн.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что «Зенит» проявляет интерес к Соболеву.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.