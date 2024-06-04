«Уфа» получила лицензию РФС для участия в Первой лиге

Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию РФС‑2 для участия в МЕЛБЕТ‑Первой лиге в следующем сезоне, сообщает пресс‑служба уфимцев.

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Ранее в связи с невыполнением обязательных критериев «Уфе» было отказано в выдаче лицензии.

«Уфа» возглавляет таблицу «золотой» группы Второй лиги, набрав 32 очка в 17 матчах, команда напрямую вышла в Первую лигу за тур до конца сезона.

Уфимский клуб вылетел во Вторую лигу по итогам сезона‑2022/23, ранее команда выступала в РПЛ.