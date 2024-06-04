РФС наказал игрока «Рубина» за шутку про деньги и «Краснодар»

Комитет по этике РФС вынес наказание футболисту «Рубина» Руслану Безрукову, информирует «Бизнес Online». Игрок получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тыс. рублей за шутку про деньги и «Краснодар».

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24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции.

Ранее также сообщалось, что Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания футболиста «Рубина» Руслана Безрукова. В словах спортсмена якобы была коррупционная составляющая.