Марко Николич согласовал двухлетний контракт с ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич согласовал двухлетний контакт со столичным ПФК ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Переговоры по назначению тренера на финальной стадии. В ближайшие дни сербский специалист официально станет главным тренером армейской команды.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.