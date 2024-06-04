«Зенит» не интересуется Соболевым. У клуба другие приоритеты по усилению состава летом («СЭ»)
«Зенит» не планирует подписывать Александра Соболева.
Ранее появилась информация об интересе петербуржцев к форварду «Спартака». Сообщалось, что «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом футболиста.
По данным «Спорт-Экспресса», Соболев не входит в сферу интересов «Зенита», поскольку клуб считает приоритетными другие усиления состава этим летом.
Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года. В завершившемся сезоне 27-летний форвард забил 5 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах Мир РПЛ.
«Зенит» не интересуется Соболевым. У клуба другие приоритеты по усилению состава летом («СЭ»)
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