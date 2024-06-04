Виллиам де Оливейра высказался о требле «Зенита» в сезоне-2023/2024
Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра подвел итоги сезона-2023/2024 в исполнении сине-бело-голубых. Бразильский специалист поделился эмоциями от завоевания трёх трофеев — команды выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Оливейра отметил, что оформить требл в завершившемся сезоне было непросто.
«От трех трофеев за сезон потрясающие эмоции, потому что это было непросто. Тем не менее в концовке ребята были красавцами. Выиграли три трофея, поэтому сезон, хотя он и был сложным, можно назвать удачным. Верили ли в требл? Конечно, хотя был и сложный сезон. После пары хороших игр, в которых не добились побед, я сказал, что мы вернемся, и поэтому «Зенит» во всех турнирах на первом месте», – приводит слова Оливейры Metaratings.