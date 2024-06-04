Оливейра высказался о требле «Зенита» в сезоне-2023/2024

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра подвел итоги сезона-2023/2024 в исполнении сине-бело-голубых. Бразильский специалист поделился эмоциями от завоевания трёх трофеев — команды выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Оливейра отметил, что оформить требл в завершившемся сезоне было непросто.

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