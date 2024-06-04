Тарпищев рассказал о разнице между «Спартаком» Романцева и «Зенитом» Семака

Президент федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ» объяснил разницу между «Спартаком» Олега Романцева и «Зенитом» Сергея Семака.

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В сезоне МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) «Зенит» выиграл шестое чемпионство подряд под руководством Семака и сравнялся по общему количеству титулов со «Спартаком» (10). Романцев выиграл с «красно‑белыми» восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.