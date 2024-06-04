Тарпищев рассказал о разнице между «Спартаком» Романцева и «Зенитом» Семака
Президент федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ» объяснил разницу между «Спартаком» Олега Романцева и «Зенитом» Сергея Семака.
В сезоне МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) «Зенит» выиграл шестое чемпионство подряд под руководством Семака и сравнялся по общему количеству титулов со «Спартаком» (10). Романцев выиграл с «красно‑белыми» восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.
— В «Спартаке» 90‑х спасение искали в своих игроках, их была целая плеяда. А сейчас в «Зените» погоду делают иностранцы, которые являются товаром для продажи. И результат есть. В «Спартаке» 90‑х погоду делали россияне, а в «Зените» Семака — бразильцы. Я понимаю, что такой бразильский футбол людям сейчас нравится. У «Спартака» раньше была школа, которая давала кадры, а сейчас все спартаковцы играют в других клубах. Была школа, а сейчас — где она? Вот «Динамо» пошло по другому пути, нежели нынешний «Спартак». Появились свои на главных ролях, отдельные матчи «Динамо» — вообще шедевры. Но это за счет того, что есть свои сильные игроки. Тот же Тюкавин. Я бы хотел, чтобы у всех наших клубов так было, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».