Газзаев оценил уход Федотова из ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев заявил «Матч ТВ», что уход Владимира Федотова стал для него неожиданным.

© Матч ТВ

В понедельник ЦСКА объявил об увольнении Федотова с поста главного тренера команды. Федотов возглавлял ЦСКА с сезона‑2022/23 и выиграл с армейцами Кубок России, а также занял второе место в чемпионате страны. В завершившемся сезоне «красно‑синие» заняли шестое место в МИР РПЛ.

— Уход Федотова стал неожиданным для всех. Он работал достаточно успешно, особенно в прошлом году, когда команда стала обладателем Кубка и завоевала серебряные медали. Думаю, что ему надо было продолжить работу в следующем сезоне и потом принимать решение, — сказал Газзаев «Матч ТВ».



Во вторник пресс‑служба ЦСКА объявила о назначении Марко Николича на должность главного тренера команды.