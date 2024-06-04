Воспитанник «Зенита» рассказал об общении с Аршавиным

Воспитанник «Зенита» и экс‑футболист «Зенита‑2» защитник Николай Тарасов в интервью «Матч ТВ» рассказал об общении с заместителем генерального директора по спортивному развитию клуба Андреем Аршавиным.

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Аршавин — бронзовый призер чемпионата Европы, трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита».

— Андрей Аршавин курирует молодежный футбол. С ним хоть раз довелось поговорить?

— Да. Он меня потом звал обратно в клуб. Уважаю Андрея Сергеевича как великого футболиста. Он и человек замечательный, с ним у меня тоже прекрасные отношения.

— Для многих становится большим сюрпризом в общении с ним, когда они видят не звезду европейского уровня, а вполне обычного человека, который не ставит себя выше остальных. А как было у вас?

— Он совершенно простой в общении. Здесь я с вами согласен. Мне нравится, что он никогда не скрывает своего мнения, говорит прямо. Этим он и ценится.

— Перед первой встречей коленки не тряслись?

— Боязни не было. Когда он впервые позвонил, в трубке услышал: «Здравствуйте, я Аршавин Андрей Сергеевич». Думаю: «Ничего себе, какие люди мне звонят. Еще недавно я ему подавал мячи в Лиге чемпионов, а сейчас по телефону с легендой разговариваю».

— После ухода из «Велеса» были из России предложения?

— Варианты со Второй лигой были, мог вернуться в «Зенит‑2», общались на эту тему с Аршавиным. Но я посчитал, что лучше оставаться за границей. Мне нравится открывать для себя что‑то новое, тем более в футбол научились играть везде, — сказал Тарасов «Матч ТВ».

С 2023 года Тарасов выступает за узбекский «Кызылкум».