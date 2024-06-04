Смородская оценила назначение Николича в ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на назначение Марко Николича в ЦСКА.

© Спорт день за днем

«Приглашение Николича — хороший шаг со стороны руководства ЦСКА. Марко сильнее почти всех тренеров, которые сейчас работают в российском чемпионате. Думаю, в новом сезоне ЦСКА будет высоко», – приводит слова Смородской «РБ Спорт».



Марко Николич также возглавлял несколько сербских команд, включая «Партизан», с которым он выиграл чемпионат и Кубок в 2017 году. Он повторил успех в следующем сезоне в венгерском клубе «Фехервар», который он привел к победе в чемпионате, и через год выиграл с командой Кубок Венгрии.

Ранее из команды ушел российский специалист Владимир Федотов. Он приводил армейский клуб к серебру и Кубку России, но в этом сезоне не попал даже в пятерку сильнейших команд.