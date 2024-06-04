Итальянские скауты просмотрят Сперцяна и Тикнизяна

Скауты двух клубов чемпионата Италии будут присутствовать на товарищеской встрече национальных команд Словении и Армении, сообщает журналист Грач Хачатрян в своиех социальных сетях.

По информации источника, предметом интереса специалистов являются защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Также сообщается, что помимо итальянских, на матч прибудут скауты из других лиг. Товарищеская встреча сборных Словении и Армении состоится в Любляне, Словения, 4 июня в 19:00 по мск.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Контракт футболиста с железнодорожным клубом действует до 30 июня 2026 года.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». Действующее соглашение футболиста с «быками» действует до лета 2026 года.