Футболист "Вест Хэма" может получить пожизненную дисквалификацию

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена пожизненно дисквалифицировать бразильского полузащитника английского "Вест Хэма" Лукаса Пакета после предъявленных обвинений в нарушении правил, связанных с игрой на ставках. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации источника, в обвинительном заключении FA содержится рекомендация пожизненно дисквалифицировать футболиста, если он будет признан виновным в нарушениях. Сообщается, что бразилец сотрудничал на каждом этапе расследования и отрицает факт нарушений. Адвокатам Пакета было предоставлено время для официального ответа на обвинения.

Ранее FA предъявила обвинения бразильцу за полученные в матчах с "Лестером" (12 ноября 2022 года), "Астон Виллой" (12 марта 2023 года), "Лидсом" (21 мая 2023 года) и "Борнмутом" (12 августа 2023 года) желтые карточки. По информации источника, около 60 человек сделали ставки на это событие с общим выигрышем более £100 тыс.

Пакета 26 лет, он выступает за лондонский клуб с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. В сезоне-2022/23 бразилец помог "Вест Хэму" стать победителем Лиги конференций. До этого футболист выступал за французский "Лион", итальянский "Милан" и бразильский "Фламенго". За сборную Бразилии игрок провел 44 матча, в которых забил 10 голов. В составе национальной команды Пакета стал победителем Кубка Америки (2019), а также серебряным призером турнира (2021).