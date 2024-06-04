Неймар ответил на вопрос об отношениях с Месси

Неймар об отношениях с Месси: «Он мой кумир и друг. Мы много общаемся и рады друг за друга»
Неймар ответил на вопрос о взаимоотношениях с Лионелем Месси.
Футболисты играли вместе за «Барселону» и «ПСЖ».
«Мы далеко друг от друга, но продолжаем общаться, много разговариваем. Мы рады друг за друга. Если говорить о титуле, он отправил мне сообщение, когда мы победили. Он отличный парень, прекрасный образец для меня, настоящий кумир. Помимо того, что он мой кумир, он еще и мой друг. Мы много общаемся», – сказал нападающий «Аль-Хилаля» Неймар в интервью Band Sports.
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Неймар об отношениях с Месси: «Он мой кумир и друг. Мы много общаемся и рады друг за друга»
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