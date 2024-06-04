Экс-футболист «Ахмата» Семенов хочет найти команду в Москве

По информации «Матч ТВ», бывший футболист «Ахмата» Андрей Семенов не планирует заканчивать карьеру.

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35‑летний защитник хочет найти команду в Москве, чтобы больше времени проводить с семьей, которая проживает в столице.

На прошлой неделе «Ахмат» объявил, что Семенов покидает клуб по истечении контракта. В прошедшем сезоне защитник провел за грозненский клуб 21 матч во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

Семенов провел за «Ахмат» 289 матчей за 11 сезонов. Он занимает второе место после Ризвана Уциева (311) по наибольшему количеству сыгранных матчей за клуб.