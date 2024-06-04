Деку не нравилось тесное сотрудничество Хави и Алемани. Спортивный директор «Барсы» хотел ограничить влияние тренера на трансферы (Diario Sport)
Деку был недоволен влиянием Хави на трансферы «Барселоны».
По информации Diario Sport, разногласия между спортивным директором и главным тренером «Барселоны» начались в августе прошлого года. Деку не нравилось тесное сотрудничество Хави с Матеу Алемани, покинувшим клуб в сентябре. В частности, Деку был недоволен тем, что Алемани без его ведома вел переговоры с «Вильярреалом» о подписании Хуана Фойта.
В дальнейшем Деку стремился ограничить влияние тренерского штаба на трансферы «Барселоны» – он призвал централизовать все переговоры и запретил связываться с игроками напрямую. Кроме того, спортивный директор «Барселоны» считал требования Хави по усилению состава невыполнимыми в связи с финансовыми проблемами клуба. После поражения от «Жироны» в мае Деку вместе с несколькими советниками дали Жоану Лапорте понять, что клуб нуждается в смене тренера.
Также сообщается, что после ухода Хави Деку будет полностью контролировать трансферную политику «Барселоны».
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Деку не нравилось тесное сотрудничество Хави и Алемани. Спортивный директор «Барсы» хотел ограничить влияние тренера на трансферы (Diario Sport)