В агентстве Черышева не уверены, что футболист продолжит карьеру в России

В агентстве Eleven Talent Group, представляющем интересы полузащитника Дениса Черышева, затруднились ответить на вопрос «Матч ТВ», может ли футболист продолжить карьеру в России.

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Ранее генеральный секретарь «Венеции» Давиде Брендолин сообщил Sport24, что Черышев покинул итальянский клуб в связи с истечением срока действия контракта.

— На данный момент ничего не можем сказать о будущем Дениса. Новостей нет.

— Есть вероятность, что он продолжит карьеру в России?

— Честно, понятия не имеем, — сказали в Eleven Talent Group «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 33‑летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей. Черышев выступал за эту команду с 2022 года, всего в её составе он провел 34 встречи, забил четыре мяча и отдал две голевых передачи.