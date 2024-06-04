Футболист избил судью из-за красной карточки на Кубке Кузбасса.

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Как передает «Комсомольская правда», инцидент произошел в Кемерово во время матча между «Юность-Индустрия» и «Щегловским пивоваром» в рамках 1/8 финала Кубка Кузбасса.

В концовке первого тайма защитник «Юность-Индустрия» Василий Козлов помешал игроку соперника пробить по воротам из штрафной площади, ударив его ногой в бедро. Арбитр матча Сергей Загуденков показал Козлову красную карточку, после чего защитник несколько раз ударил судью кулаком в лицо. В результате Загуденков упал и потерял сознание – его унесли с поля на носилках, а затем доставили в больницу.

«Сергей Загуденков получил серьезное сотрясение мозга и ушиб мягкий тканей лица. Работать он пока не может. Восстановление, думаю, займет месяц, а может и больше, учитывая то, что Загуденков судит матчи третьего дивизиона чемпионата России – а там другие скорости и другие нагрузки», – сказал председатель комитета по проведению соревнований Федерации футбола Кемеровской области Вадим Спицын.



После инцидента Козлов получил отстранение на неопределенный срок от всех соревнований на территории Кемеровской области. Пострадавший арбитр написал на футболиста заявление в полицию и намерен добиваться возбуждения уголовного дела.

Ожидается, что матч, остановленный после инцидента, не будет доигран, а команде «Юность-Индустрия» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.