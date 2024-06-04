Названа причина, по которой ЦСКА избавился от главного тренера
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин, говоря об увольнении Владимира Федотова из московского ЦСКА, заявил, что его доля ответственности за результаты команды в сезоне-2023/24 велика. Его слова приводит Vprognoze.
«Все понимают, что при любых обстоятельствах в неудачах виноват наставник. Он же собирал команду, ее тренировал, настраивал на матчи. Именно он и отвечает за результат. И если результат неудовлетворительный, то в увольнении нет ничего удивительного», — заявил Балахнин.
Об отставке Федотова ЦСКА объявил 3 июня.
ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».
Новым тренером армейского клуба станет сербский специалист Марко Николич, который ранее, работая в России, тренировал московский «Локомотив». О договоренности с тренером ЦСКА объявил 4 июня.