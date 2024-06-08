Журналист Грандессо: трансфер Сафонова в "ПСЖ" может сорваться

Работающий во Франции журналист издания La Gazzetta dello Sport Алессандро Грандессо прокомментировал возможный переход голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова во французский "ПСЖ", отметив, что в трансфере есть сомнения из-за того, что Сафонов русский, передает "Спорт-Экспресс" . "Есть некоторые сомнения относительно того, что он русский. Возможно, из-за этого могут быть проблемы с трансфером", - сказал Грандессо. "ПСЖ" еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за "Краснодар", успешно прошел медосмотр в парижском клубе. При этом в пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где сегодня вечером она провела товарищеский матч против сборной Белоруссии.