$88.76096.69+0.12
Войти в почту

Футболист Кварацхелия стал самым дорогим игроком стран бывшего СССР

Полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия назван самым дорогим футболистом из стран бывшего СССР. Список опубликован на портале Transfermarkt.

Стал известен самый дорогой футболист из стран бывшего СССР
© Alessandro Garofalo/Global Look Press

Источник оценил грузинского хавбека в €85 млн на пике его карьеры в 2023 году. Стоит при этом отметить, что в настоящее время Кварацхелия оценивается порталом на €5 млн дешевле. Второе место занимает украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, чья трансферная стоимость в 2023 году составила €60 млн. Замыкает тройку экс-форвард сборной Украины Андрей Шевченко, который в 2006 году в период выступления за «Милан» стоил €51 млн.

Среди россиян самым дорогим оказался полузащитник французского «Монако» Александр Головин. Максимальная его стоимость составила €30 млн в 2018 году, сейчас она остается на этом же уровне. В 2009 году в €26 млн оценивался выступавший за лондонский «Арсенал» Андрей Аршавин. На €1 млн меньше стоил в 2012 году полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

Отметим, что Головин возглавляет и другой список, опубликованный порталом, — самых дорогих российских футболистов. Второе место занимает голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов — €20 млн. Замыкает тройку Арсен Захарян из «Реал Сосьедад» — €18 млн.

Ранее экс-игрок «Зенита» Зазулин призвал клуб давать шанс российским футболистам.

Футбол
Михаил Мудрик
Арсен Захарян
Матвей Сафонов
Андрей Аршавин
Александр Головин
Андрей Шевченко
Алан Дзагоев
Зенит