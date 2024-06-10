Стал известен самый дорогой футболист из стран бывшего СССР

Полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия назван самым дорогим футболистом из стран бывшего СССР. Список опубликован на портале Transfermarkt.

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Источник оценил грузинского хавбека в €85 млн на пике его карьеры в 2023 году. Стоит при этом отметить, что в настоящее время Кварацхелия оценивается порталом на €5 млн дешевле. Второе место занимает украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, чья трансферная стоимость в 2023 году составила €60 млн. Замыкает тройку экс-форвард сборной Украины Андрей Шевченко, который в 2006 году в период выступления за «Милан» стоил €51 млн.

Среди россиян самым дорогим оказался полузащитник французского «Монако» Александр Головин. Максимальная его стоимость составила €30 млн в 2018 году, сейчас она остается на этом же уровне. В 2009 году в €26 млн оценивался выступавший за лондонский «Арсенал» Андрей Аршавин. На €1 млн меньше стоил в 2012 году полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

Отметим, что Головин возглавляет и другой список, опубликованный порталом, — самых дорогих российских футболистов. Второе место занимает голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов — €20 млн. Замыкает тройку Арсен Захарян из «Реал Сосьедад» — €18 млн.

Ранее экс-игрок «Зенита» Зазулин призвал клуб давать шанс российским футболистам.