Сборные Франции и Англии вызывают наибольший интерес на ЕВРО‑2024 по футболу, считает Кечинов

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что на ЕВРО‑2024 по футболу собирается следить за сборными Франции и Англии. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. — Насколько пристально планируете следить за ЕВРО? — Буду следить пристально. Постараюсь посмотреть все матчи, которые получится. Можно и в записи какие‑то игры посмотреть. — Какие сборные вызывают наибольший интерес? — Не буду оригинальным: Франция и Англия. — Кого назовете фаворитами этого ЕВРО? — Именно эти две сборные, которые я назвал, и будут главными претендентами на трофей. — За какими‑то игроками будете следить более пристально? — Особо нет. Может быть, появятся какие‑то новые звезды. Надеюсь, что мы увидим, как раскроются какие‑то молодые футболисты, которые в перспективе вырастут в больших игроков. Буду следить за такими ребятами. — А за теми игроками, кто выступает в РПЛ, интересно будет наблюдать? — Не факт, что они будут играть в старте. Персонально не буду за них болеть. — Темные лошадки будут на этом ЕВРО? — Такие команды всегда появляются на ЕВРО или чемпионатах мира. Может быть, таковыми станут Грузия или Албания. — Не снижает ли ваш интерес отсутствие на чемпионате Европы сборной России? — Я спокойно отношусь к отсутствию нашей команды на ЕВРО. Мы такое много раз видели и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы. — Статус действующих чемпионов даст преимущество сборной Италии на ЕВРО? — Ничего он не даст. Это уже другая команда, хотя в составе есть футболисты, которые завоевывали этот титул. Но все уже другое. Сейчас Италия не является фаворитом чемпионата, — приводит слова Кечинова «Евро‑Футбол.Ру». Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет 34 игры турнира, включая матч открытия и финал. Остальные 17 игр будут доступны в записи на каналах семейства «Матч!». Кроме того, на ресурсах «Матч ТВ» можно будет посмотреть лучшие моменты всех игр ЕВРО‑2024 по футболу. Источник:Евро-Футбол