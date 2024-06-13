Нападающий Альваро Мората намекнул, что покинет мадридский «Атлетико»

Испанский нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората намекнул, что покинет столичный клуб. Контракт Мораты с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. — Я вижу в прессе, что «Атлетико» хочет подписать восьмерых нападающих. Скажу ясно: похоже, я не являюсь приоритетом для клуба. В октябре мне исполнится 32 года, я не могу оставаться в «Атлетико» и не играть, — сказал Мората, слова которого приводит в соцсети El Larguero. В минувшем сезоне «Атлетико» занял четвертое место в чемпионате Испании. Мората забил 15 голов в 32 матчах.

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