Мбаппе оценил потенциал сборной Германии в преддверии Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил потенциал национальной команды Германии в преддверии чемпионата Европы 2024 года.

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«Поражение 0:2 от Германии в марте? Не считается – это был товарищеский матч. Но если говорить серьёзно, то у немцев отличная команда. Они всегда среди претендентов, когда на кону что-то важное, всегда возвращаются после неудач.

Франция – Германия в финале? Я бы на это согласился», – приводит слова Мбаппе Madrid Xtra в соцсетях.



Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.