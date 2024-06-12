Названа сумма, которую «ПСЖ» может предложить за Альвареса

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может оказаться во французском «Пари Сен-Жермен» при условии выплаты парижанами удовлетворяющую англичан сумму трансфера. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

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По информации источника, сумма, которую хотят получить в руководстве «горожан» пока не разглашается, однако сообщается, что парижский клуб может заплатить не более € 83 млн. Отмечается, что лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико» всё ещё проявляют серьёзную заинтересованность в покупке аргентинского форварда, однако не готовы платить такие деньги.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.