Футболист «Енисея»: полтора месяца таксовал, чтобы отметить день рождения дочки

Нападающий красноярского «Енисея» Андрей Окладников рассказал о сложной финансовой ситуации во времена выступлений за любительские клубы.

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«Зачастую играл за «Рассвет» (любительский клуб. — Прим. «Чемпионата») бесплатно, но иногда платили премиальные и выходило где-то 3-4 тыс. рублей в месяц. Уже во второй сезон стали давать побольше — примерно 2 тыс. за игру. Параллельно ездил ещё на любительские турниры с участием разных организаций, например, «Сбербанка». Находил там команды, которые платили за игры. За победу давали по 500-1000 рублей. И так ездил два раза в неделю. Чтобы по-человечески отметить первый день рождения дочки, таксовал полтора месяца. Жену с дочкой на это время отправил жить к родителям — в целях экономии. Заработал извозом и игрой в футбол 25-30 тыс. рублей. День рождения удался (смеётся)», — рассказал Окладников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.



24-летний нападающий Андрей Окладников подписал профессиональный контракт с «Енисеем» в 2021 году. До этого футболист выступал за любительские команды.