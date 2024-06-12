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В Госдуме оценили шутку футболиста РПЛ о миллиардах от «Зенита»

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила шутку голкипера «Крыльев Советов» Сергея Песьякова о полученных миллиардах от петербургского «Зенита». Ее слова приводит Metaratings.

В Госдуме оценили шутку футболиста РПЛ о миллиардах от «Зенита»
© ТАСС

Она назвала высказывание игрока хайпом.

«Я допускаю, что они специально будут об этом шутить, видя, какой ажиотаж вызывают их слова. Это ведь влияет на их популярность и контракты. Чем больше будут писать про такие шутки, тем больше зарплату будут получать футболисты», — добавила Журова.

Ранее спортивный юрист Сергей Алексеев заявил, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) может рассмотреть дело и применить санкции к Песьякову. Это может быть штраф или дисквалификация.

11 июня Песьяков, ранее представлявший «Ростов», рассказал о том, что получает много сообщений от болельщиков после результативной ошибки в игре с «Зенитом».

«С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам "Зенит" перевел. Пытаемся, но что-то никак не получается», — пошутил он.

Ранее за аналогичную шутку санкции были применены к полузащитнику казанского «Рубина» Руслану Безрукову. Его условно дисквалифицировали на три месяца и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Футбол
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