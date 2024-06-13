Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, будет ли он заниматься тренерской работой после окончания карьеры.

«Я всегда говорил, что не хочу быть тренером. Мне это не нравится», — приводит слова Месси ESPN AR.



Месси перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» летом 2023 года в статусе свободного агента. Контракт 36-летнего игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Месси сыграл 15 матчей, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Всего же карьеру нападающий провёл 904 игры, в которых забил 735 мячей и отдал 355 голевых передач.

На счету Месси десять трофеев чемпионата Испании, семь Кубков и восемь Суперкубков Испании. А также четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и один чемпионат мира.