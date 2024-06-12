Дзюба оделся в костюм Человек-паука на День России

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба выложил в своей социальной сети селфи, на котором, предположительно, он запечатлён в костюме комиксного супергероя Человека-паука на фоне флагштока Российской Федерации.

© Чемпионат

Напомним, День России – государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату – 12 июня.

© Соцсети

Последней командой 35-летнего Дзюбы является московский «Локомотив». 29 мая московский клуб объявил, что нападающий покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.