Стало известно, какой клуб станет последним в карьере Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал, что завершит свою футбольную карьеру в «Интер Майами», передает ESPN.

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«Да, «Интер Майами» будет моим последним клубом. На сегодняшний день это мой последний клуб», — сказал Месси.



В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее салфетка, на которой Месси подписал первый контракт, была продана за $965 тысяч.