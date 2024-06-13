Скандал из-за будущих трансферов «Зенита». Участника сделки обвинили в обмане

«Бешикташ», кажется, идёт на хитрость, продавая своих игроков чемпиону России. История может закончиться судом.

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В турецком футболе большой скандал из-за переговоров «Бешикташа» с «Зенитом» по поводу переходов Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша. Об интересе петербургского клуба к экс-защитнику ЦСКА и португальскому полузащитнику в последние дни сообщали разные источники. Зачастую турецкие СМИ, публикуя информацию о возможных трансферах, выдают желаемое за действительное. Но тут, кажется, всё серьёзно. Эта история получила неожиданное продолжение.

Во-первых, новость подтвердило португальское издание Record, написавшее, что «Бешикташ» не отпустит Жедсона Фернандеша в «Зенит» дешевле, чем за € 20 млн. Кроме того, информацию о возможном появлении в команде дуэта из стамбульского клуба не стал опровергать генеральный директор чемпионов России Александр Медведев. На вопрос о трансферах футболистов «Бешикташа» он ответил в стиле «комментируем не процесс, а результат». Дальше – больше. Стало известно, что новый инсайд о переговорах возмутил президента «Бешикташа» Хасана Арата. Руководитель клуба решил подать суд на журналиста Гёкхана Динча, поделившегося неприятными для стамбульцев деталями сделки. Как утверждает Динч, «Зенит» готов заплатить € 30 млн за Зайнутдинова и Фернандеша. При этом «Бешикташ» просит, чтобы трансфер казахстанца был оформлен за € 25 млн, а португальца – всего за € 5 млн. Хотя на самом деле рыночная стоимость Жедсона выше стоимости Бактиёра. Transfermarkt оценивает первого в три раза дороже. Согласно источнику, пожелание стамбульцев связано с тем, что 50% от суммы за продажу Фернандеша клуб должен отдать «Бенфике».

Таким образом, «Бешикташ» сэкономит € 10 млн. Стамбульцы заплатят «Бенфике» всего € 2,5 млн вместо € 12,5 млн, которые отдали бы в случае продажи Жедсона за € 25 млн. Нетрудно представить реакцию на эту новость в Лиссабоне, поэтому Арат и поручил сотрудникам клуба подготовить исковое заявление на журналиста «за клевету».

Интересно, что в своё время в похожий скандал угодила и сама «Бенфика», продав своего игрока «Зениту». Речь о переходе защитника Эсекьеля Гарая – на тот момент финалиста ЧМ-2014 в составе сборной Аргентины – в петербургский клуб за € 6 млн. После того трансфера «Реал», владевший половиной прав на Гарая, обвинил лиссабонцев в искусственном занижении цены и подал жалобу в CAS (Спортивный арбитражный суд) в Лозанне. Однако иск мадридцев был отклонён.

В завершившемся чемпионате Турции «Бешикташ» финишировал на низком для топ-клуба шестом месте. Команде спасла сезон только победа в Кубке страны, благодаря которой стамбульцы всё же получили путёвку в еврокубки. Но очевидно, что теперь «Бешикташ» ждёт перестройка в межсезонье, и деньги от трансферов «на выход» не помешают.

Зайнутдинов отыграл за «Бешикташ» только год. Летом 2023-го он перешёл из ЦСКА в стамбульский клуб за € 4,5 млн. В дебютной игре за «Бешикташ» Бактиёр забил победный мяч в ворота киевского «Динамо» в квалификации Лиги конференций, но тот гол так и остался единственным результативным действием казахстанца в турецкой команде.

Зайнутдинов сыграл 37 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах. А вот у Фернандеша в завершившемся сезоне 45 матчей, в которых он забил три мяча и сделал шесть голевых передач. В чемпионате Турции Жедсон провёл на поле наибольшее количество времени из всех полевых игроков «Бешикташа» (2457 минут), тогда как Бактиёр стал только 10-м по этому показателю (1634 минуты).

По статистике Sofascore, Фернандеш – лучший в «Бешикташе» по точным передачам на чужой трети (304), обводкам (46), заработанным на себе фолам (67), выигранным единоборствам (231), отборам (99) и перехватам (39), второй по заблокированным передачам соперника (22), третий по пасам под удар (29). У португальца самая высокая оценка в команде за сезон – 7,19 балла. Зайнутдинов попал в топ-3 только по выносам мяча из штрафной (59), его оценка заметно ниже – 6,82.

Желание «Зенита» подписать казахстанца, очевидно, связано с уходом Данила Кругового в ЦСКА. Петербургской команде нужен левоногий защитник, который не будет считаться легионером в России. Бактиёр же вдобавок универсальный футболист, способный играть и в полузащите.

Фернандеш – это подписание под основу. Жедсон достаточно известен в Европе. Воспитанник «Бенфики» не только выступал за лиссабонскую команду, но и поиграл в топ-лиге. В январе 2020-го по инициативе Жозе Моуринью полузащитника арендовал «Тоттенхэм», где Фернандеш отыграл год. Пробиться в основу «шпор» молодой португалец не сумел, однако 14 матчей за «шпор» всё же провёл, в том числе два — в Лиге чемпионов. К слову, всего за карьеру у Жедсона 10 матчей в ЛЧ (остальные восемь — в составе «Бенфики»), он забил один мяч «Баварии».

У Фернандеша также два матча за сборную Португалии. Но за национальную команду Жедсон играл только в 2018 году.