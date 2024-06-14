У Сафонова возникли проблемы с получением рабочей визы во Франции

Переход голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» откладывается. Российский вратарь всё ещё не получил разрешение на работу во Франции. Даже если Сафонову одобрят рабочую визу, этот процесс займёт некоторое время.

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«Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять ещё некоторое время. Но все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», — приводит «РБ Спорт» слова своего источника, который знаком с ситуацией.



Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ».