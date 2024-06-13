Матч Евро-2024 между Сербией и Англией оказался под угрозой срыва

Власти ФРГ опасаются срыва матча чемпионата Европы по футболу между сборными Сербии и Англии, сообщила телерадиокомпания BBC. News.ru

Команды, выступающие в группе С, должны провести матч первого тура группового раунда 16 июня. Однако есть информация, что правоохранительные органы Германии всерьез опасаются поведения сербских фанатов, которые могут попасть на трибуны. Российская газета

Ожидается, что на матч приедут около 40 тысяч английских фанатов. Правоохранители будут разделять болельщиков двух сборных, а на стадионе можно будет купить только слабоалкогольное пиво. По мнению немецких полицейских, именно сербские болельщики могут стать зачинщиками беспорядков. Lenta.ru